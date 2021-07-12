Полуголый болельщик сорвал финал Евро-2020

Матч между Италией и Англией в финале Евро-2020 был прерван после того, как на поле выбежал болельщик. Футболисты получили несколько минут отдыха, пока стюарды ловили непрошенного гостя

Фанат выбежал на поле во время финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Болельщик выбежал на поле в финальном матче Евро-2020 между сборными Италии и Англии и вынудил рефери остановить поединок. Онлайн Италия – Англия есть на нашем сайте.

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Поединок пришлось остановить на несколько минут, пока стюарды не поймали хулигана и не увели с поля. И если в финале Лиги чемпионов у нас выбегала очаровательная Кинси Волански, то матч в Лондоне прервал полуголый парень.

Кстати, мы ранее писали, что безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020.

Ранее мы писали, что Принц Уильям с семилетним сыном не сдержал эмоций после гола Англии в финале Евро. Королевская семья посетила стадион "Уэмбли" чтобы поддержать сборную Англии в финале Евро-2020. Гол уже на второй минуте встречи заставила Герцога Кембриджского проявить эмоции.