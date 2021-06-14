Польша – Словакия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

В поединке группы Е между Польшей Роберта Левандовски и Словакией Марека Гамшика комментатор Кирилл Круторогов склоняется к результативной ничьей

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч стартового тура Евро-2020. В группе Е встречаются Польша – Словакия. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Польша – Словакия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на эту игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Еще две абсолютно непредсказуемые команды, от которых можно ожидать чего угодно, от провала до сенсации. У поляков недавно сменился тренер – с этого года рулит командой португалец Паулу Соуза, сменивший Ежи Бженчека. Под его руководством "кадра" провела пять матчей, победила и проиграла по разу и трижды расписала ничью. Их главная звезда, конечно же, Роберт Левандовски. Также стоит отметить Петра Зелински, да и в целом большинство их футболистов играют в середняках из топовых чемпионатов. Поляки сыграют на своем третьем Евро в истории и подряд. Но если в 2012-м они не вышли из группы, то в 2016-м достигли четвертьфинала.

Для словаков это второе Евро, в прошлый раз они вышли из группы и остановились в первом плей-офф раунде. Выделяется у них центрбек Милан Шкриняр, а еще есть ветеран Марек Гамшик. В 2021-м они не проигрывали – расписали четыре ничьи и обыграли россиян (2:1).

Думаю, в этом матче обе команды забьют. Склоняюсь к ничьей – 1:1 или, если нам повезет, даже 2:2.

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Роберт Левандовски vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

Тем временем букмекеры FAVBET считают фаворитами встречи поляков. Коэффициент на их победу – 1.71, на успех Словакии – 6.10, на ничью – 3.60. Наиболее вероятным у аналитиков называется счет 1:0 в пользу Польши.

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