14 июня 16:00 Трансляция
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Польша – Словакия: когда начало и где смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
14 июня, 13:51
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Стартовый поединок группы Е чемпионата Европы состоится в понедельник в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00. Матч можно посмотреть на ТВ и в интернете – список трансляций
Роберт Левандовски vs Марек Гамшик
Роберт Левандовски vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, на Евро пройдут стартовые матчи в группе Е – Польша vs Словакия в 19:00 и Испания vs Швеция в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Польша – Словакия доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ

В Украине в прямом эфире встречу Польша – Словакия в понедельник, 14 июня, начиная с 19:00, можно посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка, который пройдет в Санкт-Петербурге, доступна на сервисе OLL.TV.

ЗВЕЗДА МАТЧА

Лидер поляков Роберт Левандовски
Лидер поляков Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Форвард Баварии и лучший футболист мира Роберт Левандовски – единственный игрок в нынешней сборной Польши, который уже забивал в финальных стадиях чемпионата Европы. Он поразил ворота греков в 2012-м, а на Евро-2016 отличился в четвертьфинальной битве с будущими чемпионами португальцами. Удержать его словакам сегодня будет крайне трудно.

"Чувствую себя хорошо, в полной готовности и с нетерпением жду матча. Каким для нас будет удачный результат? Не проиграть. Но выложимся мы по максимуму. И посмотрим, что у нас получится", – это уже заявление капитана сборной Словакии Марека Гамшика

Отметим, что пять лет назад на Евро-2016 сборная Польши, обыграв на своем пути Украину, впервые дошла до 1/4 финала и выбыла, ни разу не уступив в игровое время. Будущим победителям турнира португальцам поляки проиграли по пенальти 3:5 после ничьей 1:1.

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Сборная Словакии дебютировала на Евро в 2016 году и второй раз подряд играет в финальной стадии. На прошлом турнире словацкая команда заняла третье место в группе после Уэльса и Англии, набрав четыре очка. В 1/8 финала словаки проиграли Германии 0:3.

Смотрите, как перед Евро-2020 Польша сыграла 2:2 с Исландией

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
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