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Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Полный комплект Лузан: Украина завоевала пятую медаль на чемпионате мира в Дании

Сергей Шаховец
19 сентября, 15:11
Украинские гребчихи завоевали пятую медаль для сборной Украины на чемпионате мира в Копенгагене

Сборная Украины завоевала пятую медаль на ЧМ в Дании / Фото: Федерация каноэ Украины

Бронзовую медаль в каноэ-четверке на дистанции 500 м завоевали Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник и Анастасия Четверикова с результатом 1.49,79.

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Для Людмилы Лузан эта медаль стала третьей (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая) на одном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании.

Это рекордное достижение в истории украинской гребли, ранее никому не удавалось достичь такого результата.

Для Юлии и Елены это первые в карьере медали чемпионата мира.

У сборной Украины на данный момент пять медалей на чемпионате мира в Копенгагене (3 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая)!

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Украинские гребцы повторили свой рекорд по количеству наград на одном чемпионате, установленный еще 20 лет назад в Познани.

Все медали сборной Украины на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дании

Золото

  • Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, каноэ-двойка, 500 м
  • Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук, каноэ-четверка, 500 м
  • Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин, байдарка-четверка, 500 м

Серебро

  • Людмила Лузан, каноэ-одиночка, 500 м

Бронза

  • Людмила Лузан, Елена Цыганкова, Юлия Колесник, Анастасия Четвериков, каноэ-четверка, 500 м

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