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Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Повний комплект Лузан: Україна завоювала п'яту медаль на чемпіонаті світу в Данії

Сергій Шаховець
19 вересня, 15:11
Українські веслувальниці завоювали п'яту медаль для збірної України на чемпіонаті світу в Копенгагені

Збірна України завоювала п'яту медаль на ЧС в Данії / Фото: Федерація каное України

Бронзову медаль у каное-четвірці на дистанції 500 м завоювали Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник та Анастасія Четверикова з результатом 1.49,79.

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Для Людмили Лузан ця медаль стала третьою (1 золота, 1 срібна і 1 бронзова) на одному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Данії.

Це рекордне досягнення в історії української греблі, раніше нікому не вдавалося досягти такого результату.

Для Юлії та Олени це перші в кар'єрі медалі чемпіонату світу.

У збірної України на цей момент п'ять медалей на чемпіонаті світу у Копенгагені (3 золоті, 1 срібна, 1 бронзова)!

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Українські веслувальники повторили свій рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті, встановлений ще 20 років тому в Познані.

Всі медалі збірної України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное в Данії

Золото

  • Людмила Лузан, Анастасія Четверикова, каное-двійка, 500 м
  • Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук, каное-четвірка, 500 м
  • Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін, байдарка-четвірка, 500 м

Срібло

  • Людмила Лузан, каное-одиночка, 500 м

Бронза

  • Людмила Лузан, Олена Циганкова, Юлія Колесник, Анастасія Четверикова, каное-четвірка, 500 м

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