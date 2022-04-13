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Полет победителей под овации фанатов. Приятный сюрприз для ультрас Вильярреала

Евгений Щербаков
13 апреля, 16:35
Болельщиков испанского Вильярреала ждал неожиданный подарок в самолете. Они летели домой одним рейс с игроками клуба

Вильярреал летел в Испанию вместе с фанатами / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Вильярреала

Вильярреал сенсационно стал участником полуфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб выбил из плей-офф Баварию, и покорил данную стадию во второй раз в истории команды.

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Важную ничью Вильярреал добыл в Мюнхене, при поддержке 1500 своих фанатов. Часть этих вездесущих ультрас испанского клуба ждал приятный сюрприз при вылете домой в Испанию. В самолет, где находились болельщики, начали заходить игроки их родного клуба. Это стало неожиданностью для фанатов, но те не растерялись и устроили овацию футболистам за невероятный результат.

Герой поединка в Мюнхене, форвард Самуэль Чуквуезе, оригинально отметил выход в полуфинал. Нигерийский нападающий исполнил особенный победный танец.

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Сегодня станут определяться еще две команды, которые сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча Атлетико – Манчестер Сити. Начало в 22:00.

Параллельно будет проходить поединок Ливерпуль – Бенфика.