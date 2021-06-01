Пока Усик качает мышцы, Джошуа занялся интеллектом

Британский боксер ожидает завершения переговоров между промоутерами Эдди Хирном и Александром Красюком, а пока что увлекся игрой в шахматы

Джошуа vs Усик: бой будет летом / Фото: BoxingScene

Подходит к концу 10-дневный срок, который WBO отвела для переговоров командам Александра Усика и Энтони Джошуа. Пока не слышно о подписании контракта между промоутерами, боксеры занимаются своими делами.

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Британец не сидит сложа руки и увлекся интеллектуальной игрой. Недавно он сказал Хирну: "Когда будут новости, найдешь меня в спортзале". Однако только лишь физическим нагрузками чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF не ограничивается. Оказывается, Энтони порой играет в шахматы, о чем поведал на своей страничке в Instagram. "Королева защищает короля", – подписал боксер кадры с игры на свежем воздухе, не забыв оголить свой торс.

Интересно, что одним из первых на фото отреагировал украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Тарас Шелестюк. Уроженец Макеевки, который живет в США, предложил чемпиону сыграть.

Джошуа же продолжает укреплять свой разум и тело разнообразными способами. Еще он похвастался фотографией из бассейна, которую подписал с английским юмором: "Ты не можешь плавать без того, чтобы не намокнуть".

Ожидается, что встреча Александра и Энтони может пройти в конце лета в Лондоне.

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