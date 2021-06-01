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Джошуа готов отдать пояс Усику, если кто-то захочет его перехитрить

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июня, 13:19
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Промоутер британца Эдди Хирн продолжает вести переговоры с Александром Красюком и надеется, что стороны договорятся и до торгов дело не дойдет
Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика
Эдди Хирн не спешит организовать чемпионский бой для Александра Усика / Фото: Getty Images

Ситуация вокруг ближайших боев в супертяжелом дивизионе продолжает оставаться неясной. Промоутеры Энтони Джошуа и Александра Усика ведут переговоры, однако, похоже, не во всех вопросах достигают компромисса. При этом Эдди Хирн нашел повод уколоть коллегу Александра Красюка.

Тем временем, Усик готов боксировать с Джошуа хоть сегодня.

Свое видение процесса переговоров глава компании Matchroom Boxing изложил сайту BoxingScene:

"Если все будет проходить гладко и никто не будет пытаться выставить себя умнее других, переговоры будут продолжаться и поединок с Усиком состоится. Да, с Усиком – это не бой с Фьюри, но все равно хороший вариант.

Возможно, если во вторник мы не договоримся, можно обратиться к WBO с просьбой дать нам еще неделю. Надеюсь, организация пойдет на уступки. Мы не собираемся идти на промоутерские торги: либо договоримся с Усиком, либо откажемся от них. Меня раздражает не позиция WBO, а то, что Джошуа постоянно указывают, с кем нужно биться".

Таким образом, если стороны Джошуа и Усика не придут к соглашению или же WBO не даст дополнительное время, чтобы договориться, тогда Энтони откажется от пояса WBO. После этого за титул могут поспорить Александр и Джо Джойс. А Джошуа, чтобы не ждать разборок Уайлдера и Фьюри, может сразиться с Диллианом Уайтом или Энди Руисом.

Недавно Бриггс предрек, как Усик победит Джошуа.

Смотрите, как Усик занимался с 40-килограммовой гирей:

Боксер Александр Усик в спортзале Видео: Instagram
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