Пока без Украины: Все участники ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре
Воскресеный отборочный день добавил количество участников чемпионата мира-2022. Пожалуй, самой сенсационной стала победа Сербии над Португалией.
Всего уже известно 9 из 32 команд, которые выступят на мундиале в Катаре.
Список команд, которые вышли на ЧМ-2022:
- Катар
- Германия
- Дания
- Бельгия
- Франция
- Хорватия
- Испания
- Сербия
- Бразилия
Отметим, что сборная Украины сохраняет шансы пробиться на ЧМ-2022. Правда, через стыковые матчи. Во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.