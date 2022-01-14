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Погиб в 20 лет. Ралли "Дакар" завершилось смертельным ДТП

Любомир Луканюк
14 января, 15:33
Машина поддержки столкнулась с частным грузовиком – погиб водитель французской команды, а его помощник попал в больницу

Грузовик попал в авария в последней гонке ралли / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужасные новости пришли с ралли "Дакар". Погиб французский механик Кентен Лавале. Трагедия произошла на заключительном этапе гонки, которая проходила в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба соревнований.

Инцидент с участием машины поддержки и частного грузовика произошел на 234-м километре этапа. Водитель машины, принадлежащей команде PH Sport, умер. Ему было 20 лет.

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Пассажир машины поддержки бельгиец Максим Фрер получил травмы и был доставлен в больницу в Джидде, он находится в сознании.

Лавале был механиком команды, выступавшей в категории Classiс, к участию в которой допускаются автомобили, выпущенные до 2000 года. Для этой категории был составлен специальный маршрут.

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Ранее мы писали, что российский гонщик Сергей Карякин попал в уникальную аварию на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2022". Он умудрился стать участником лобового столкновения в пустыне.