Погиб в 20 лет. Ралли "Дакар" завершилось смертельным ДТП

Грузовик попал в авария в последней гонке ралли / Фото: Коллаж: Сегодня

Ужасные новости пришли с ралли "Дакар". Погиб французский механик Кентен Лавале. Трагедия произошла на заключительном этапе гонки, которая проходила в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба соревнований.

Инцидент с участием машины поддержки и частного грузовика произошел на 234-м километре этапа. Водитель машины, принадлежащей команде PH Sport, умер. Ему было 20 лет.

Реклама

Читайте также: Сбил мотоциклиста и бросил в пустыне. Жуткая авария на ралли "Дакар"

Пассажир машины поддержки бельгиец Максим Фрер получил травмы и был доставлен в больницу в Джидде, он находится в сознании.

Лавале был механиком команды, выступавшей в категории Classiс, к участию в которой допускаются автомобили, выпущенные до 2000 года. Для этой категории был составлен специальный маршрут.

Реклама

Ранее мы писали, что российский гонщик Сергей Карякин попал в уникальную аварию на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2022". Он умудрился стать участником лобового столкновения в пустыне.