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Загинув у 20 років. Ралі "Дакар" завершилося смертельною ДТП

Любомир Луканюк
14 січня, 15:33
Машина підтримки зіткнулася з приватною вантажівкою – загинув водій французької команди, а його помічник потрапив до лікарні

Вантажівка потрапила в аварію в останній гонці раллі / Фото: Колаж: Сьогодні

Жахливі новини прийшли із ралі "Дакар". Помер французький механік Кентен Лавале. Трагедія сталася на заключному етапі перегонів, які проходили в Саудівській Аравії, повідомляє прес-служба змагань.

Інцидент за участю машини підтримки та приватної вантажівки стався на 234-му кілометрі етапу. Водій машини, яка належить команді PH Sport, помер. Йому було 20 років.

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Пасажир машини підтримки бельгієць Максим Фрер отримав травми і був доставлений до лікарні в Джидді, він при свідомості.

Лавале був механіком команди, яка виступала у категорії Classiс, до участі в якій допускаються автомобілі, випущені до 2000 року. Для цієї категорії було складено спеціальний маршрут.

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Раніше ми писали, що російський гонщик Сергій Карякін потрапив в унікальну аварію на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар-2022". Він примудрився стати учасником лобового зіткнення у пустелі.