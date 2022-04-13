Поехал к Тайсону. Лидер Шахтера подписал контракт с бразильским клубом

Алан Патрик переходит в Интернасьонал / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК Интернасьонал

Бразильские легионеры Шахтера продолжают трудоустраиваться в зарубежных клубах. Вслед за Майконом, Мораесом, Тете донецкий клуб покидает ключевой игрок центра поля Алан Патрик.

Патрик перешел в Интернасьонал / Фото: Официальный сайт ФК Интернасьонал

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Хавбек горняков подписал контракт с Интернасьоналем, о чем сообщает официальный сайт бразильцев. Патрик подписал полноценное соглашение на 3 года, т.е. это не аренда. Патрик уже выступал за Интернасьонал на правах аренды из Шахтера в 2013-2014 годах.

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Алан Патрик воспитанник бразильского Сантоса, за который выступал в начале профессиональной карьеры. Именно оттуда перешел в донецкий клуб в 2011 году за 4 млн евро.

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Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Алан Патрик и Каземиро / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

За 11 лет украинской карьеры, Патрик сыграл в составе горняков 178 матчей, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач. Неоднократно становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

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Теперь свои новые вершины Алан Патрик будет покорять вместе с экс-партнером по донецкому Шахтеру Тайсоном, который также перешел из стана горняков в Интернасьонал.

Шахтер бразильские потери компенсирует возвращением своих воспитанников. В благотворительном туре за донецкий клуб будет выступать Ярослав Ракицкий.