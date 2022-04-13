Поїхав до Тайсона. Лідер Шахтаря підписав контракт із бразильським клубом

Алана Патрік переходить до Інтернасьоналу / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК Интернасьонал

Бразильські легіонери Шахтаря продовжують працевлаштовуватись у закордонних клубах. Слідом за Майконом, Мораесом, Тете, донецький клуб залишає ключовий гравець центру поля Алан Патрік.

Патрік перейшов у Інтернасьонал / Фото: Официальный сайт ФК Интернасьонал

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Хавбек гірників підписав контракт із Інтернасьоналем, про що повідомляє офіційний сайт бразильців . Патрік уклав повноцінну угоду на 3 роки , тобто це не оренда. Патрік вже виступав за Інтернасьйонал на правах оренди із Шахтаря у 2013-2014 роках.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Алан Патрік – вихованець бразильського Сантоса, за який виступав на початку професійної кар'єри. Саме звідти перейшов у донецький клуб у 2011 році за 4 млн євро.

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Алан Патрік / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Алан Патрік и Каземіро / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

За 11 років української кар'єри, Патрік зіграв у складі гірників 178 матчів, забив 26 голів та віддав 35 результативних передач. Неодноразово ставав чемпіоном, володарем Кубка та Суперкубком України.

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Тепер свої нові вершини Алан Патрік підкорятиме разом з екс-партнером із донецького Шахтаря Тайсоном, який також перейшов із табору гірників до Інтернасьйоналу.

Шахтар бразильські втрати компенсує поверненням вихованців. У благодійному турі за донецький клуб виступатиме Ярослав Ракицький.