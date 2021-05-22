Подруга динамовца после родов блеснула шикарными формами в теплых краях

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram
Пока в чемпионате Украины началось летнее межсезонье, футболисты разъехались в отпуска. Правда, это не касается тех, кто готовится к чемпионату Европы. Однако вингер сборной Люксембурга и киевского клуба Жерсон Родригес готовится отдыхать в компании теннисистки Ольги Янчук.
Вашему вниманию – откровенное мяу от девушки лидера Динамо: расстегнула молнию и показала грудь.
Правда, пока что 26-летняя киевлянка потрясает своими формами на пляже сама. Сегодня девушка предстала в ярко-салатовом купальнике, блеснув и талией, и бюстом, и длинными ногами.
Ранее украинская теннисистка рассказала об отношениях с футболистом "Динамо" и имени сына. Пару познакомили общие друзья.
Где именно Янчук находится, она пока что не сообщила. Но выложила фото и видео в стиле ретро на своей страничке в Instagram.
Возможно, в Португалии, куда очень спешил прилететь сегодня под вечер Жерсон. Напомним, парень родом из Португалии имеет также паспорт Люксембурга, за который и выступает.
Смотрите, как Жерсон вмешивался в интервью Миколенко:
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