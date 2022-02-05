Подлость российских СМИ. Как журналисты из России спровоцировали украинских фигуристов

София Голиченко и Артем Даренский / Фото: НОК Украины
Тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского, Лилия Батурина отреагировала на скандал с представителями российских СМИ.
Во время интервью, наши спортсмены отвечали на вопрос украинского журналиста, а россиянин вмешался в разговор, написала Батурина в своем Facebook.
"Какие же мра...и .... фу .... Мои спортсмены не давали ни какого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке!
А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: "Общаетесь ли вы с командой ОКР?".
Ребята ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с короновирусом". Это все что нужно знать о подлости русских СМИ.
Тошно, противно. Как можно так с детьми? Гавнюки...", – написала Батутина.
Отметим, что в короткой программе спортивных пар София Голиченко и Артем Даренский показали 9-й результат. Судьи оценили выступление Софии и Артема в 53.65 балла.
Напомним, изначально сообщалось, что в Министерстве спорта Украины рекомендовали украинским спортсменам на Играх в Пекине давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР – олимпийского комитета России.
Позже министр спорта Украины Вадим Гутцайт уточнил: "Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации".