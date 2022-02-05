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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Підлость російських ЗМІ. Як журналісти з Росії спровокували українських фігуристів

Сергій Шаховець
5 лютого, 10:38
Українським спортсменам важко протистояти провокаціям під час Олімпійських ігор

Софія Голіченко та Артем Даренський / Фото: НОК України

Тренер української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського, Лілія Батуріна відреагувала на скандал із представниками російських ЗМІ.

Під час інтерв'ю наші спортсмени відповідали на запитання українського журналіста, а росіянин втрутився у розмову, написала Батуріна у своєму Facebook.

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"Які ж мра...і .... фу .... Мої спортсмени не давали жодного інтерв'ю! Тільки нашому журналісту, який був в українській формі, та спілкувався з ними українською мовою!

А на запитання з боку російського журналіста, який вліз у розмову: "Чи спілкуєтеся ви з командою ОКР?".

Спортсмени відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз з жодними командами, у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом". Це все, що потрібно знати про підлість російських ЗМІ.

Нудно, гидко. Як можна так із дітьми? Гавнюки...", – написала Батутіна.

Зазначимо, що у короткій програмі спортивних пар Софія Голіченко та Артем Даренський показали 9-й результат. Судді оцінили виступ Софії та Артема у 53.65 бала.

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Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що у Міністерстві спорту України рекомендували українським спортсменам на Іграх у Пекіні давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками ОКР – Олімпійського комітету Росії.

Пізніше міністр спорту України Вадим Гутцайт уточнив: "Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами з російським прапором. Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям".