Подкопаева после танцев на балконе показала младшую дочку. Как же она выросла!

Лилия Подкопаева и ее дочка Эвелина / Фото: Instagram
Двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, долгое время не показывавшая фолловерам свою младшую дочку Эвелину, наконец, это сделала. А малышка-то еще как подросла!
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Легендарная гимнастка прогулялась с Эвелиной, которой в сентябре исполнится два годика, в районе Пейзажной аллеи в Киеве.
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А к следующему снимку Подкопаева оставила не менее трогательную подпись, назвав происходящее "Дочки-матери".
Напомним, Лилии Подкопаевой – 42. Но разве дашь? Уже много лет она живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.
При этом в Атланте Лилия не только выиграла два олимпийских "золота", но и познакомилась со своим третьим мужем бизнесменом Игорем Дубинским.
Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает усыновленного сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину от Игоря Дубинского, которую родила осенью 2019-го.
"Рождение детей – это чудо, ну как это возможно?! Когда родилась Эвелина, я рыдала, я просто не могла успокоиться, потому что это божественное создание. Мы назвали ее в честь бабушки, которая привела меня в гимнастический зал и сказала: "Мы пришли сюда, чтобы завоевывать медали", – рассказывала ранее Лилия Подкопаева
Отметим, что накануне Лилия Подкопаева дала волю эмоциям на концерте "Machete" в Киеве. Смотрите, как "зажигала" гимнастка на балконе!
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