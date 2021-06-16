Почти два раунда: Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов

Боксеры встретились на пресс-конференции, которая посвящена их предстоящему чемпионскому поединку в Лас-Вегасе 24 июля

Фьюри и Уайлдер очень долго смотрели друг другу в глаза / Фото: Top Rank Instagram

В Лос-Анджелесе прошла пресс-конференция посвященная третьему поединку Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Бой за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе состоится 24 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Читайте также: Люди плакали, когда Кличко начал проигрывать: неизвестные факты боя с Фьюри

Для разогрева своего боя боксеры устроили дуэль взглядов. Она длилась почти два раунда – 5 минут 27 секунд! Первым не выдержал Уайлдер и отвел взгляд.

Реклама

Отметим, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

На счету Тайсона Фьюри 31 поединок в профессиональном боксе, в том числе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. У Деонтея Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Ранее Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти. Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер.