И как его вырубить? Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти (видео)

Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри, которому 24 июля предстоит третий бой с Деонтеем Уайлдером, показал упражнение, благодаря которому у него такая крепкая челюсть.

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"Цыганский король" схватил зубами полотенце, которым был перемотан увесистый блин для штанги, и так принялся поднимать его.

Один раз, второй, третий, четвертый, пятый... А Тайсону – все нипочем. Во время этой процедуры у Фьюри ни одна мышца на лице не дернулась. Только под глазом зачесалось. Интересно, к чему бы это?

Как бы то ни было, но после просмотра этого видео Уайлдер наверняка мог убедиться, что сокрушить Фьюри ему будет архисложно.

Видео необычной тренировки Фьюри опубликовал Twitter Global Boxing.