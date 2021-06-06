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И как его вырубить? Фьюри удивил упражнением для укрепления челюсти (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
6 июня, 20:31
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Блины для штанги "Цыганский король" поднимает не руками, а зубами – чтобы его челюсть справилась даже с ударами такого грозного нокаутера, как Уайлдер
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Тайсон Фьюри, которому 24 июля предстоит третий бой с Деонтеем Уайлдером, показал упражнение, благодаря которому у него такая крепкая челюсть.

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"Цыганский король" схватил зубами полотенце, которым был перемотан увесистый блин для штанги, и так принялся поднимать его.

Один раз, второй, третий, четвертый, пятый... А Тайсону – все нипочем. Во время этой процедуры у Фьюри ни одна мышца на лице не дернулась. Только под глазом зачесалось. Интересно, к чему бы это?

Как бы то ни было, но после просмотра этого видео Уайлдер наверняка мог убедиться, что сокрушить Фьюри ему будет архисложно.

Видео необычной тренировки Фьюри опубликовал Twitter Global Boxing.

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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Напомним, изначально Фьюри должен был драться с Джошуа, но арбитражный судья обязал его снова сразиться с Уайлдером. На своем поединке 24 июля в штате Невада Фьюри и Уайлдер планируют собрать 40 тысяч болельщиков.

Смотрите, как Фьюри одолел Уайлдера в предыдущем поединке

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