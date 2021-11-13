Почеттино готов вернуться в АПЛ: Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру аргентинца

Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

Аргентинский специалист не против снова поработать в чемпионате Англии. Следующим местом работы Маурисио Почеттино может стать Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

Ранее мы писали, что бывший тренер Динамо унижается ради работы.

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Руководство манкунианцев пригласит Почеттино, если действующий наставник Уле-Гуннар Сульшер будет уволен.

Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являются результаты Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Контракт специалиста с парижанами рассчитан до июня 2023 года. С 2014 по 2019 год аргентинец возглавлял Тоттенхэм.

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В текущем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.