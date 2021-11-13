13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Почеттино готов вернуться в АПЛ: Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуру аргентинца

Павел Василенко
13 ноября, 23:19
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в английскую Премьер-лигу

Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

Аргентинский специалист не против снова поработать в чемпионате Англии. Следующим местом работы Маурисио Почеттино может стать Манчестер Юнайтед, сообщает The Telegraph.

Ранее мы писали, что бывший тренер Динамо унижается ради работы.

Реклама

Руководство манкунианцев пригласит Почеттино, если действующий наставник Уле-Гуннар Сульшер будет уволен.

Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являются результаты Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Почеттино возглавляет ПСЖ с января 2021 года. Контракт специалиста с парижанами рассчитан до июня 2023 года. С 2014 по 2019 год аргентинец возглавлял Тоттенхэм.

Реклама

В текущем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.