13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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Почеттіно готовий повернутися до АПЛ: Манчестер Юнайтед розглядає кандидатуру аргентинця

Павло Василенко
13 листопада, 23:19
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги

Маурісіо Почеттіно / Фото: Getty Images

Аргентинський фахівець не проти знову попрацювати у чемпіонаті Англії. Наступним місцем роботи Маурісіо Почеттіно може стати Манчестер Юнайтед, повідомляє The Telegraph.

Раніше ми писали, що колишній тренер Динамо принижується заради роботи.

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Керівництво манкуніанців запросить Почеттіно, якщо чинного наставника Уле-Гуннара Сульшера буде звільнено.

Важливим чинником у продовженні співпраці із Сульшером є результати Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Почеттіно очолює ПСЖ із січня 2021 року. Контракт фахівця із парижанами розрахований до червня 2023 року. З 2014 до 2019 року аргентинець очолював Тоттенхем.

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У поточному сезоні АПЛ Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці, набравши 17 очок.