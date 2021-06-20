Почему украинцам сегодня нужно болеть за Уэльс в матче против Италии

В матче между Италией и Уэльсом может определиться потенциальный соперник Украины в плей-офф Евро-2020. Почему украинцам нужно болеть за валлийскую команду

Украинцам нужно болеть за сборную Уэльса / Фото: Reuters

Сегодня в Риме сборные Италии и Уэльса сойдутся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и разыграют между собой победителя группы A. Удивительно, но эта встреча может повлиять на будущее Украины на турнире. Онлайн Италия – Уэльс есть на нашем сайте.

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Согласно сетке Евро-2020, победитель группы А в 1/8 финала сыграет со второй командой группы C, где как раз выступает Украина. Команде Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Австрией в третьем туре, чтобы сохранить за собой вторую строчку.

В квартете А лидирует Италия, показывающая чуть ли не лучший футбол на турнире. Неудивительно, что букмекеры существенно понизили котировки на победу итальянцев на чемпионате Европы. Конечно, нам бы не хотелось пересечься с ними в первом же раунде плей-офф.

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Но есть способ, как избежать встречи с Италией. Украинцам нужно сегодня очень сильно поддерживать Уэльс и надеяться, что Бейл и компания смогут нанести итальянцам первое поражение в турнире и сместить их с первой позиции.

Только, нужно ли это самим валлийцам? Даже ничья гарантирует Уэльсу второю строчку и путевку в плей-офф со второго места. Вторая команда группы A выходит на вторую команду группы B, а это Россия, Финляндия или Дания – явно лучший вариант, чем Украина.