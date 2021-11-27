27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
Севилья --
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Вольфсбург --
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Почему она до сих пор не на Кубке мира? Украинская биатлонистка выиграла вторую медаль за неделю

Сергей Шаховец
27 ноября, 22:34
Экс-беларуска Дарья Блашко продолжает успешно выступать на Кубке IBU

Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

В субботу, 27 ноября, в шведском Идре состоялись гонки первого этапа Кубка IBU. В женском спринте приняло участие пять украинских биатлонисток.

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Лучший результат среди наших спортсменок показала Дарья Блашко, которая идеально отработала два огневых рубежа и в итоге показала третий результат.

Нужно отметить, что вместе с украинкой одинаковое время показала Ирене Кадуриш – 35.3.

В топ-10 также попала Ольга Абрамова, показавшая отличную стрельбу, но скоростные возможности пока не позволяют ей бороться за пьедестал.

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Победительницей женского спринта стала немка Франциска Хильдебранд. Серебро у Каролин Коломбо из Франции.

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Результат гонки. Спринт. Женщины

1.Франциска Хильдебранд (0+0) 20:45,0

2.Каролин Коломбо (0+1) +17,8

3.Дарья Блашко (0+0) +35,3

3.Ирене Кадуриш (0+1) +35,3

...

9.Ольга Абрамова (0+0) +44,0

24.Анна Кривонос (0+0) +1:30,1

50.Надежда Белкина (2+0) +2:10,7

58.Анастасия Рассказова (0+0) +2:31,9

Отметим, что для Дарьи Блашко это вторая бронза на Кубке IBU. Ранее украинка стала третьей в первом спринте.