Почему Ломаченко не любит Редкача: боксер-скандалист рассказал правду

Неординарный украинский спортсмен, который живет в США, считает, что к нему плохо относятся за то, что он всегда говорит правду. А с Усиком он дружит

Ближайшей ночью 35-летний украинский боксер Иван Редкач снова выйдет на ринг в США. Как известно, уже названы гонорары Редкача и Прогрейса. Бойцы проведут рейтинговый поединок в Атланте в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). Уроженец Шостки попробует вернуться в число претендентов на чемпионский пояс.

Кроме своих успехов на ринге, Иван известен критическим отношением к коллегам по цеху Василию Ломаченко и Александру Усику. Вот и недавно Редкач подколол Ломаченко о друзьях: "Ему папа не разрешает". Почему у уроженца Шостки существует напряженность со звездами, он рассказал в эфире Instagram-паблика BoxingUkraineBoxing:

"Я говорю правду, а люди ее не любят. В том числе про Ломаченко и Усика. Просто многие не любят правду и блокируют. Зачем тогда заводить социальные сети, если блокировать? Касательно Сережи Лапина, я тоже сказал правду, что он нищеброд и плохо ведет дела Саши Усика. Я сказал и забыл, а они мне до сих пор пишут разные гадости. Я не лицемер. Нет такого, чтобы я что-то придумывал и говорил фигню. У меня с Усиком не было конфликта. Я просто сделал политический комментарий, а встрял этот Сережа Лапин – психолог, дерматолог или кто он. И все началось из-за этого. Я как дружил с Сашей, так и дружу. У меня на него обид нет, хороший парень. Лапин захотел пиар и получил его".

Иван Редкач / Фото: Instagram

Ранее Редкач провел дуэль взглядов с американцем за стеклом.

Смотрите, как Иван занимался в тренажерном зале:

Редкач – гимнаст