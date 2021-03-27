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За стеклом: украинец Редкач провел необычную дуэль взглядов с американцем

27 марта, 14:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иван после длительного простоя готовится выйти на ринг в апреле

Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Иван Редкач активно готовится к бою против американца Реджиса Прогрейса. Как мы писали, недавно 35-летний Редкач получил в соперники финалиста Суперсерии. Минувшей ночью соперники прошли церемонию дуэли взглядов, которую организовали в необычном формате.

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С учетом реалий пандемии коронавируса боксеров поместили в своеобразную клетку и разделили стеклом. Получилось довольно своеобразно и эффектно.

Иван Редкач и Реджийс Прогрейс – дуэль взглядов

Украинец и американец вели себя довольно культурно и какими-то провокационными действиями на этот раз не отметились. Хотя на днях скандалист Редкач подколол Ломаченко: "Ему папа не разрешает".

Накануне же Иван похвастался своим прибытием на пресс-конференцию в Лас-Вегас.

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В профи-карьере у уроженца Шостки 29 поединков при 23 победах, 5 поражениях и одной ничьей. 32-летний Реджис выиграл 25 боев и один раз уступил по очкам. "Файт" запланирован на 17 апреля в Атланте.

В предыдущий раз Редкач выходил на ринг в январе 2020 года, когда по очкам проиграл Дэнни Гарсии бой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC. В ходе поединка украинец укусил соперника за шею, за что получил прозвище "Украинский Тайсон". Его отстранили от бокса на год, однако позже сократили срок.

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