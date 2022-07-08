Почему Фьюри не захочет биться с Усиком. Промоутер раскрыл страхи Тайсона

Эдди Хирн прокомментировал нежелание Фьюри биться с Усиком

В конце августа состоится бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Первый поединок в прошлом году остался за украинцем. Тогда Александр добыл чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Победитель этого боя может сразиться с Тайсоном Фьюри за объединение поясов, поскольку именно "Цыганский король" сейчас является чемпионом по версии WBC. Правда, сам британец не хочет драться с Александром, считая его лишь крузервейтом.

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А недавно Тайсон заявил, что готов вновь выйти на ринг лишь за 500 миллионов долларов. Известный промоутер Эдди Хирн назвал свою версию причины такого поведения Фьюри.

"Фьюри имел шанс провести бой с Усиком перед Диллианом Уайтом, но не захотел биться за абсолюта. Фьюри хотел провести промежуточный поединок, а потом вийти на Усика. Соглашение не сложилось. Не думаю, що Тайсон захочет биться с Усиком. Не думаю, что ему нравится его стиль. Возможно, Фьюри не настолько мотивирует бой с Усиком. Я считаю, что он уверен в своей победе над Джошуа, он знает, что там будут дикие деньги и примет этот поединок. Но он имеет право делать, что хочет. Не думаю, что Тайсон уверен в этом бое, ведь если б он не переживал, то подписал бы контракт на поединок с Усиком раньше. Но он не согласился на этот вариант. Если бы он верил, что побьет Усика и действительно считает его маленьким крузервейтом, то принял бы бой раньше".

Напомним, что в конце апреля Тайсон Фьюри добыл победу над Диллианом Уайтом. Британец одолел соотечественника в шестом раунде нокаутом. После поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, мотивировав это обещанием своей жене.