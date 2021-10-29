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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Поближе к Хейден: Кличко устроил себе мальчишник в Голливуде

Андрей Трофимов
29 октября, 10:35
Знаменитый украинский боксер опубликовал фото из Калифорнии, звездность которого просто зашкаливает

Владимир Кличко с друзьями / Фото: Instagram

Владимир Кличко побаловал фолловеров фотографией в звездной компании, сделанной в Лос-Анджелесе.

45-летний спортсмен, то и дело намекающий на возможное возвращение в ринг, опубликовал снимок калифорнийских посиделок в обществе пятерых друзей, среди которых Майкл Бэй (один из самых кассовых режиссеров планеты, чьи картины собрали в прокате более 5,7 млрд долларов), еще один американский режиссер Джефф Бичер и известный актер-карлик Донни Дэвис.

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Они устроили мальчишник в ресторане на Мелроуз Авеню – знаменитой улице Лос-Анджелеса, получившей известность в 1990 году после выхода сериала "Район Мелроуз".

"Отличное время со старыми друзьями", – подписал фото в Instagram Владимир Кличко.

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Напомним, с американской киноиндустрией Владимира Кличко связывают не только друзья. Боксер много лет встречался со звездой Голливуда Хейден Панеттьер, которая в 2014 году родила ему дочь Кайю Евдокию. Однако в 2018-м пара распалась, а девушка пристрастилась к алкоголю.

Хейден Панеттьер. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Instagram

В последнее время о Хейден мало что слышно. Но кто знает, не пересеклись ли их с Владимиром пути в эти дни в Калифорнии?

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/ Фото: Twitter