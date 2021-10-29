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Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Ближче до Гейден: Кличко влаштував собі парубоцький вечір у Голлівуді

Андрій Трофімов
29 жовтня, 10:35
Знаменитий український боксер опублікував фото із Каліфорнії, зірковість якого просто зашкалює

Володимир Кличко з друзями / Фото: Instagram

Володимир Кличко побалував фоловерів фотографією у зірковій компанії, зробленою у Лос-Анджелесі.

45-річний спортсмен, який раз у раз натякає на можливе повернення в ринг, опублікував знімок каліфорнійських посиденьок у товаристві п'ятьох друзів, серед яких Майкл Бей (один із найкасовіших режисерів планети, чиї картини зібрали в прокаті понад 5,7 млрд доларів), ще один американський режисер Джефф Бічер та відомий актор-карлик Донні Девіс.

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Вони влаштували парубоцьку вічерку в ресторані на Мелроуз Авеню – знаменитій вулиці Лос-Анджелеса, що здобула популярність у 1990 році після виходу серіалу "Район Мелроуз".

"Чудовий час зі старими друзями", – підписав фото в Instagram Володимир Кличко.

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Нагадаємо, з американською кіноіндустрією Володимира Кличка пов'язують не лише друзі. Боксер багато років зустрічався із зіркою Голлівуду Гейден Панеттьєр, яка у 2014 році народила йому дочку Кайю Євдокію. Однак у 2018-му пара розпалася, а дівчина пристрастилася до алкоголю.

Хейден Панеттьєрі. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Instagram

Останнім часом про Гейден мало чути. Але хто знає, чи не перетнулися їхні з Володимиром шляхи цими днями в Каліфорнії?

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/ Фото: Twitter