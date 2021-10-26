Бывшая невеста Кличко опять куда-то пропала

Голливудская актриса Хейден Панеттьер после долгого перерыва вернулась в соцсети, но потом снова перестала делать записи в Instagram

Хейден и Владимир три года, как расстались

С весны Хейден Панеттьер не было в Instagram. И тут в начале октября голливудская актриса опубликовала свое фото. Бывшая Кличко выглядела отлично после салона красоты.

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Затем был еще один пост. Самомотивации.

"Я – мощная, добрая, уверенная, прекрасная, сильная, способная, благодарная. Я – это я", – написала Хейден.

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И вот снова тишина. Поклонники Панеттьер переживают, как бы девушка опять не сорвалась и не увлеклась спиртным.

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Напомним, у Хейден и Владимира Кличко в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия, но в 2018-м пара распалась.

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/ Фото: Twitter

После расставания девушка пристрастилась к алкоголю. Апогеем разгульной жизни стал конфликт с бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который избил ее в ночном клубе. К тому же, это был не первый случай рукоприкладства!

Хикерсон за избиение бывшей невесты Кличко даже угодил за решетку, тем не менее, Хейден его простила, и теперь пара пробует построить отношения с чистого листа.