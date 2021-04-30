Побитый Усиком Чисора срывает бой за сутки до начала. Не хочет выходить в ринг первым

Упертый Дерек Чисора поставил под угрозу поединок против новозеландца Джозефа Паркера 1 мая в Манчестере из-за последовательности появления в зале

Джозеф Паркер и Дерек Чисора завтракали вместе / Фото: matchroomboxing

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-10, 23 КО) готов за день до поединка отказаться выходить в ринг против бывшего чемпиона мира новозеландца Джозефа Паркера (28-2, 21 КО). Бой должен пройти 1 мая в Манчестере, но бывший противник Александра Усика треплет нервы и сопернику, и организаторам.

Читайте также: Чемпионские расклады Усика: возможен реванш с Чисорой

"Мы сейчас спорим. Они хотят подбрасыванием монеты и решить, кто первым выйдет в ринг, а кто – вторым. Я подумал: "Нет, я этого не сделаю". Либо я выйду вторым, либо пойду домой прямо сейчас", – цитирует Чисору Sky Sports

Менеджер Чисоры бывший чемпион мира Дэвид Хэй уже вмешался в эту ситуацию, признав, что на самом деле все не так принципиально, но Чисора – просто упрямый человек, которому все равно и который будет готов уйти в последний момент:

"Я искренне не могу представить себе бой, если Дереку скажут выйти первым. Я знаю, что в этом нет никакого смысла. Он согласился, он подписал контракт. Он просто такой парень"

Сегодня на взвешивании в Манчестере 37-летнйи Чисора по прозвищу "Война" немного перевесил своего оппонента – 113,39 кг против 109,31 кг у Паркера. Хоть британец и уступает новозеландцу в росте.

Ранее Чисора на день рождения обидел Усика и заставил журналиста петь. Напомним, что осенью Дерек проиграл Александру по очкам.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram