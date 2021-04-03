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Чемпионские расклады Усика: возможен реванш с Чисорой

3 апреля, 10:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Промоутер рассказал, как разыграют титул WBO

Промоутер Эдди Хирн рассказал о раскладах в боксе в случае если чемпионский титул по версии WBO чемпион не захочет защищать в поединке против Александра Усика.

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В таком случае победитель боя Усик – Джойс встретится с победителем боя Паркер – Чисора!

"Для Чисоры это абсолютно последний шанс. Дерек выдал невероятные выступления против Диллиана Уайта и Карлоса Такама, последний бой с Усиком был отличным. Его с Паркером стили будут отлично сочетаться, а победителя ждет большая награда", – цитирует Хирна Boxing Scene. Поединок Паркер – Чисора пройдет 1 мая.

Напомним, что осенью прошлого года Усик и Чисора уже встречались. Бой прошел все отведенные 12 раундов и Усик одержал победу по очкам. Он стал претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британец должен провести поединок против Тайсона Фьюри. И не факт, что абсолютный чемпион потом захочет драться с Усиком.

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