Победитель Лиги чемпионов потерял сон после вылета из турнира

Главный тренер мюнхенской Баварии Ганс-Дитер Флик пожаловался, что плохо спит после того, как его команда уступила ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов

Как известно, беда не приходит одна. На этой неделе действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов, Бавария, покинул элитный турнир. В четвертьфинале немецкий гранд уступил французскому ПСЖ за счет меньшего количества голов на чужом поле. Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик так сильно переживает неудачу, что практически не может спать.

Еще в марте говорили, что немецкие тренеры доминируют в Лиге чемпионов. Теперь же из квартета четвертьфиналистов дальше прошел лишь один.

Слова Флика о переживаниях по поводу вылета от Мбаппе и Ко приводит французское издание L'Equipe:

"Выбывание из Лиги чемпионов нельзя забыть так быстро. С тех пор я плохо сплю. Мои глаза могут это подтвердить".

Ханс-Дитер Флик / Фото: Reuters

Впрочем, специалист осознает, что зацикливаться на поражении просто нет возможности:

"Нам нужно двигаться вперед. Впереди у Баварии несколько важных матчей Бундеслиги, и нашей целью остается чемпионство".

В немецком первенстве мюнхенцы опережают Лейпциг на четыре очка, имея встречу в запасе. Сегодня Бавария сыграет на выезде с Вольфсбургом, который занимает третье место.

Говорят, что Ханс Дитер-Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020.

Смотрите, как Бавария обыграла ПСЖ, но покинула Лигу чемпионов: