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После вылета из Лиги чемпионов Бавария теряет еще и тренера

14 апреля, 09:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник Баварии следующим летом возглавит сборную Германии. Он придет на смену Йоахиму Леву, тренировавшего национальную команду на протяжении 15 лет

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик после Евро-2020 возглавит сборную Германии, где он заменит на посту Йоахима Лёва, который покинет команду после 15 лет во главе команды. Такими сведениями поделился знаменитый немецкий футболист Лотар Маттеус.

"Это была последняя игра Ханси Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера Баварии. Он является основным кандидатом, чтобы сменить Йоахима Лёва. Он примет предложение летом", – цитирует Маттеуса журналист Ронан Мерфи в Twitter.

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Флик возглавил Баварию лишь по ходу прошлого сезона, но успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, что вчера Бавария вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей Пари Сен-Жермен (2:3 и 1:0).

Смотрите, как Бавария играла с ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

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Бавария сборная Германии Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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