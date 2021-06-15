Победить Германию французам помог антирекорд: постарался Хуммельс

Немецкий защитник Матс Хуммельс забил гол в собственные ворота – это третий автогол в 12 матчах на Евро-2020, столько было за весь чемпионат Европы 2016 года

Хуммельс забивает гол в свои ворота / Фото: Getty Images

Ну вот, первый тур чемпионата Европы и завершен. В Мюнхене сыграли команды, которые можно увидеть и у финале. Франция принимала Германию.

Счет был открыт на 20-й минуте, когда защитник сборной Германии Матс Хуммельс, пытаясь прервать прострел Эрнандеса, срезал мяч в собственные ворота.

Что интересно, это уже третий автогол в 12 матчах Евро-2020. Ранее в свои ворота забивали турок Мерих Демираль (в игре с Италией) и поляк Войцех Щенсны (в игре со Словакией). Три автогола – это повторение антирекорда чемпионатов Европы, столько же было на Евро-2016.

Немцы могли отыграться перед уходом в раздевалку, но Гюндоган с пределов штрафной не попал в ворота.

После перерыва французы имели прекрасную возможность увеличить преимущество, однако Рабьо проверил на прочность штангу.

В ответной атаке уже Гнабри с убойной позиции не попал в створ ворот.

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Потом был гол Мбаппе, но рефери зафиксировал офсайд. За ним отличился Бензема, но VAR и снова офсайд. Отыграться немцы так и не смогли.

Французы нанесли первое поражение Германии в стартовых матчах чемпионатов Европы.

Франция – Германия – 1:0

Гол: Хуммельс (20, авт.)

Еще одним событием в матче стало приземление парашютиста прямо на футбольное поле. Так активист боролся за охрану окружающей среды. На куполе его парашюта была надпись: "Откажитесь от нефти. Гринпис".