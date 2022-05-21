Победа для Украины. Героиня Олимпиады-2020 завоевала золото на этапе Кубка мира

Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня
Второй день соревнований на ICF Canoe Sprint World Cup 2022, который проходит в чешской Речице, принес украинским спортсменам три награды.
Читайте также: Огненное обращение добровольца: известный белорусский спортсмен едет воевать на стороне Украины
Двукратная медалистка Олимпийских игр-2020 Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Она финишировала первой с временем 4:25:31. Для Лузан это первая медаль этого сезона.
Свою награду спортсменка посвятила Украине.
"Очень довольна этой дистанцией. Впервые соревновалась на 1000 метров. Посвящаю победу Украине. Хочу, чтобы весь мир знал, что у нас идет война.
У нас вообще тяжелый сезон, тяжело тренироваться, морально нас сбивает. Но своими победами мы показываем, что мы несгибаемый народ и мы победим", – отметила Лузан в комментарии Planet Canoe.
Комплект серебряных наград сборная Украины выиграла в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров. Украинские гребцы – Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин показали второй результат, финишировав за 1:20.29 минут.
Бронзу для Украины добыл каноист Олег Боровик. Он показал время 0:40.61 мин на дистанции 200 м.
Видео второго дня соревнований Кубка мира по гребле.