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По пути Реброва. Украинский тренер возглавит Ференцварош

Сергей Шаховец
14 декабря, 21:45
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник в скором времени может покинуть свой клуб и стать у руля чемпиона Венгрии

Виктор Скрипник - кандидат на пост главного тренера Ференцвароша / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерский Ференцварош принял решение уволить главного тренера Петера Штегера, сообщает официальный сайт клуба. Одним из основных кандидатов на пост наставника "зеленых орлов" называют Виктора Скрипника.

Как сообщает в своем Twitter журналист Эндрю Тодос, украинский тренер уже провел предварительные переговоры с бывшим клубом Сергея Реброва. С большой вероятностью Виктор Скрипник покинет луганскую Зарю этой зимой.

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Добавим, что Ференцварош занимает второе место в чемпионате Венгрии. Неудачно команда выступила и в групповом раунде Лиги Европы. По итогам выступлений чемпион Венгрии занял 4-е место в группе и выбыл из еврокубков.

Контракт Виктора Скрипника с Зарей истекает летом 2022 года. На зимние каникулы луганчане ушли на 4-м месте турнирной таблицы чемпионата Украины.

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Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Напомним, с 2018 по 2021 год Ференцварош возглавлял другой украинский тренер – Сергей Ребров. За период работы украинца "Форды" трижды становились чемпионами Венгрии, а также впервые за 25 лет пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Летом 2021 года, после конфликта с боссами, Сергей Ребров покинул Ференцварош.