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Дорогою Реброва. Український тренер очолить Ференцварош

Сергій Шаховець
14 грудня, 21:45
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник незабаром може залишити свій клуб та стати біля керма чемпіона Угорщини

Віктор Скрипник – кандидат на посаду головного тренера Ференцвароша / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорський Ференцварош вирішив звільнити головного тренера Петера Штегера, повідомляє офіційний сайт клубу. Одним із основних кандидатів на посаду наставника "зелених орлів" називають Віктора Скрипника.

Як повідомляє у своєму Twitter журналіст Ендрю Тодос, український тренер уже провів попередні переговори із колишнім клубом Сергія Реброва. З великою ймовірністю Віктор Скрипник покине луганську Зорю цієї зими.

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Додамо, що Ференцварош посідає друге місце у чемпіонаті Угорщини. Невдало команда виступила і у груповому раунді Ліги Європи. За підсумками виступів чемпіон Угорщини посів 4-те місце у групі та вибув із єврокубків.

Контракт Віктора Скрипника із Зорею спливає влітку 2022 року. На зимові канікули луганці пішли на 4-му місці турнірної таблиці чемпіонату України.

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Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Нагадаємо, з 2018 до 2021 року Ференцварош очолював інший український тренер – Сергій Ребров. За період роботи українця "Форди" тричі ставали чемпіонами Угорщини, а також уперше за 25 років пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

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Влітку 2021 року, після конфлікту з босами, Сергій Ребров покинув Ференцварош.