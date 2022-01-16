По чужой вине: у Ярмоленко отобрали гол в Англии

Гол Ярмоленко, который отменили / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 января, Вест Хэм в 22-м туре английской Премьер-лиги сенсационно проиграл дома Лидсу 2:3.

Спасти Вест Хэм, борющийся за попадание в ЛЧ, от поражения мог Андрей Ярмоленко.

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На 69-й минуте, уже при счете 2:3, украинец вышел на замену, а на 82-й поразил ворота Лидса головой.

Этот гол стал бы первым для Андрея в АПЛ за полтора года, и Ярмоленко даже успел ему порадоваться, но мяч засчитан не был.

Арбитр поднял флажок, зафиксировав в моменте, предшествовавшем удару Ярмоленко, офсайд у его одноклубника Боуэна.

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Добавим, что Ярмоленко все равно попал в протокол событий матча – благодаря желтой карточке, полученной за грубый подкат на 77-й минуте.

Вест Хэм – Лидс – 2:3

Голы: Боуэн, 34, Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 38, 60

Ранее мы писали, что тренер Вест Хэма унизил Ярмоленко, заставив сыграть одну секунду. Это был самый короткий матч в карьере украинца.