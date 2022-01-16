З чужої провини: у Ярмоленка відібрали гол у Англії

Гол Ярмоленка, який відмінили / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, Вест Гем у 22-му турі англійської Прем'єр-ліги сенсаційно програв удома Лідсу 2:3.

Врятувати Вест Гем, який бореться за потрапляння до ЛЧ, від поразки міг Андрій Ярмоленко.

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На 69-й хвилині, вже за рахунку 2:3, українець вийшов на заміну, а на 82-й поцілив у ворота Лідса головою.

Цей гол став би першим для Андрія в АПЛ за півтора роки, і Ярмоленко навіть встиг йому порадіти, але м'яч не зарахували.

Арбітр підняв прапорець, зафіксувавши у моменті, що передував удару Ярмоленка, офсайд у його одноклубника Бовена.

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Додамо, що Ярмоленко все одно потрапив до протоколу подій матчу – завдяки жовтій картці, отриманій за грубий підкат на 77-й хвилині.

Вест Гем – Лідс – 2:3

Голи: Бовен, 34, Форнальс, 52 – Гаррісон, 10, 38, 60

Раніше ми писали, що тренер Вест Гема принизив Ярмоленка, змусивши зіграти одну секунду. Це був найкоротший матч у кар'єрі українця.