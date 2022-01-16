16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 20:30 Онлайн
Реал --
Атлетик --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

З чужої провини: у Ярмоленка відібрали гол у Англії

Андрій Трофімов
16 січня, 18:44
Андрій вразив ворота Лідса, але гол українського легіонера Вест Гема скасували через чужий офсайд

Гол Ярмоленка, який відмінили / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, Вест Гем у 22-му турі англійської Прем'єр-ліги сенсаційно програв удома Лідсу 2:3.

Врятувати Вест Гем, який бореться за потрапляння до ЛЧ, від поразки міг Андрій Ярмоленко.

Реклама

На 69-й хвилині, вже за рахунку 2:3, українець вийшов на заміну, а на 82-й поцілив у ворота Лідса головою.

Цей гол став би першим для Андрія в АПЛ за півтора роки, і Ярмоленко навіть встиг йому порадіти, але м'яч не зарахували.

Арбітр підняв прапорець, зафіксувавши у моменті, що передував удару Ярмоленка, офсайд у його одноклубника Бовена.

Реклама

Реклама

Додамо, що Ярмоленко все одно потрапив до протоколу подій матчу – завдяки жовтій картці, отриманій за грубий підкат на 77-й хвилині.

Вест Гем – Лідс – 2:3
Голи: Бовен, 34, Форнальс, 52 – Гаррісон, 10, 38, 60

Раніше ми писали, що тренер Вест Гема принизив Ярмоленка, змусивши зіграти одну секунду. Це був найкоротший матч у кар'єрі українця.