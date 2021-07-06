Пляж и арбузы: как Степаненко провел "самый длинный отпуск"

Полузащитник сборной Украины провел всего один день с семьей и поехал на сборы Шахтера, который готовится к новому сезону в Австрии

Степаненко: Евро-2020 - дом - сборы

После вылета Украины с Евро-2020 футболистам нужно думать уже о подготовке к клубному сезону. У легионеров есть больше времени, чтобы отдохнуть. А вот полузащитник Шахтера Тарас Степаненко успел лишь сходить с семьей на пляж и покушать арбузов.

"Вот и пролетел "самый длинный отпуск". Сутки дома – и вечером на сборы", – подписал фотографию в Instagram Степаненко.

"День с папой и провожаем на сборы", – это уже написала супруга футболиста Маргарита.

Напомним, что Шахтер уже начал подготовку к новому сезону. Клуб сейчас находится на сборах в Австрии. 9 июля "горняки" проведут товарищеский матч с немецким Шальке.

Ранее мы писали, что футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус со своими женами отправились отдыхать в Черногорию.