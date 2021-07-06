Пляж и арбузы: как Степаненко провел "самый длинный отпуск"

Степаненко: Евро-2020 - дом - сборы
После вылета Украины с Евро-2020 футболистам нужно думать уже о подготовке к клубному сезону. У легионеров есть больше времени, чтобы отдохнуть. А вот полузащитник Шахтера Тарас Степаненко успел лишь сходить с семьей на пляж и покушать арбузов.
"Вот и пролетел "самый длинный отпуск". Сутки дома – и вечером на сборы", – подписал фотографию в Instagram Степаненко.
"День с папой и провожаем на сборы", – это уже написала супруга футболиста Маргарита.
Напомним, что Шахтер уже начал подготовку к новому сезону. Клуб сейчас находится на сборах в Австрии. 9 июля "горняки" проведут товарищеский матч с немецким Шальке.
Ранее мы писали, что футболисты сборной Украины Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук и Роман Безус со своими женами отправились отдыхать в Черногорию.
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