Пловец с пузом на Олимпиаде стал звездой Сети

Шон Дингилиус-Уоллес в Токио / Фото: Reuters
Дингилиус-Уоллес участвовал в соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем, где стал лишь 67-м из 73-х участников.
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В Сети сразу же стали обсуждать физическую форму Шона, который в Токио расхаживал с пузиком и наплывшими боками на плавки.
При росте 184 сантиметра он весит 93 кг.
Зато на родине Шон Дингилиус-Уоллес является звездой спорта. Он установил национальные рекорды Палау в плавании на 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине, а также 50 и 100 метров баттерфляем.
В 2016 году Дингилиус-Уоллес принимал участие в Олимпиаде в Рио и там стал 72-м, но установил рекорд Палау в заплыве на 50 метров вольным стилем (26,78).
Напомним, что накануне олимпийский чемпион сделал прическу в честь героя мультфильма. Виндсерфер из Нидерландов Киран Бадлоу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
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