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Плохие новости для Лунина. Реал продлил контракт с конкурентом нашего вратаря

Любомир Луканюк
16 августа, 16:50
До лета 2026 года мадридский Реал продлил соглашение с 29-летнем бельгийским голкипером Тибо Куртуа. Он переехал в Испанию три года назад из Челси

Лунину придется смотреть за игрой Куртуа еще долго

Мадридский Реал объявил о продлении контракта с бельгийским вратарем Тибо Куртуа. Теперь соглашение 29-летнего голкипера с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

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Куртуа перешел в Реал в августе 2018 года из Челси. В состав сливочных он провел 130 матчей, в которых пропустил 125 голов.

С Реалом Куртуа выиграл чемпионат Испании (2019/20), Суперкубок Испании (2019/20) и клубный чемпионат мира (2018).

Надо сказать, что бельгиец задвинул в глубокий запас украинского голкипера Реала Андрея Лунина. В прошлом сезоне наш вратарь сыграл всего один матч. И то в Кубке Испании.

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Похоже, теперь украинцу долго придется сидеть на скамейке запасных или снова уходить в аренду.

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