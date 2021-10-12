12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Плохие новости для Боснии перед матчем с Украиной

Олег Люлька
12 октября, 14:54
В сегодняшнем матче с командой Александра Петракова боснийцы не смогут рассчитывать на своего ведущего полузащитника – Гойко Цимирота

Гойко Цимирот вне игры / Фото: Twitter

Травма 28-летнего опорного полузащитника боснийцев Гойко Цимирота оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Он оказался за бортом отборочного матча ЧМ-2022, который начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Онлайн Украина – Босния доступен на нашем сайте.

Украина – Босния: где смотреть матч

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Как сообщает Scsport.ba, МРТ показала частичный разрыв мышц задней части голени у Цимирота. Это означает, что футболист бельгийского Стандарда пропустит около трех недель.

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Отметим, что сегодня утром боснийцы получили результаты вчерашних тестов на коронавирус, которые сдали по прилете в Украину: все они оказались отрицательными.

Что интересно, боснийцы потренировались во Львове даже сегодня – непосредственно в день матча с Украиной.

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Напомним, для того чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину – сегодня и 16 ноября. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

Смотрите, как на выходных Босния обыграла Казахстан 2:0

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