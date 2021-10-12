12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Погані новини для Боснії перед матчем з Україною

Олег Люлька
12 жовтня, 14:54
У сьогоднішньому матчі з командою Олександра Петракова боснійці не зможуть розраховувати на свого провідного півзахисника – Гойко Цимирота

Гойко Цимирот поза грою / Фото: Twitter

Травма 28-річного опорного півзахисника боснійців Гойко Цимирота виявилася серйознішою, ніж вважалося спочатку. Він опинився за бортом відбіркового матчу ЧС-2022, який почнеться сьогодні на "Арені Львів" о 21:45. Онлайн Україна – Боснія доступний на нашому сайті.

Україна – Боснія: де дивитися матч

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Як повідомляє Scsport.ba, МРТ показала частковий розрив м'язів задньої частини гомілки у Цимирота. Це означає, що футболіст бельгійського Стандарда пропустить близько трьох тижнів.

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Зазначимо, що сьогодні вранці боснійці отримали результати вчорашніх тестів на коронавірус, які здали по прильоті до України: всі вони виявилися негативними.

Що цікаво, боснійці потренувалися у Львові навіть сьогодні – безпосередньо в день матчу з Україною.

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Нагадаємо, для того щоб посісти другий рядок у групі і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022, Україні потрібно перемагати Боснію і Герцеговину – сьогодні і 16 листопада. При цьому Фінляндія має втратити очки в одному з трьох своїх поєдинків – з Казахстаном (у гостях), Боснією (у гостях) і Францією (вдома).

Дивіться, як у вихідні Боснія обіграла Казахстан 2:0

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