21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Плечо! ** твою мать! Беленюк показал видео, как получил травму перед Олимпиадой

Олег Люлька
21 августа, 14:37
Борец-депутат опубликовал видео своего повреждения, которое едва не оставило его за бортом Олимпиады, где он добыл единственную для Украины золотую медаль

Беленюк - от травмы до золота. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

Ранее олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк уже рассказывал, как за три недели до золотой для себя Олимпиады в Токио получил травму плеча.

"В, казалось бы, абсолютно безобидной, "рабочей" ситуации я неудачно приземляюсь локтем на мат (возможно, место приземления было мокрое от пота и локоть проскользнул, до сих пор недоумеваю, как это могло произойти) и у меня впервые в жизни вылетает плечо из суставной сумки. Накануне самого важного старта моей жизни… Все пять лет подготовки сразу пролетели перед глазами…", – вспоминал спортсмен

А теперь Жан Беленюк показал видео с тренировки, как именно он получил травму. Когда стало понятно, что проблема серьезная, закадровый голос произносит: "Плечо! ** твою мать..."

Осторожно, присутствует нецензурная лексика!

"12.07.21 – день, который запомню точно на всю жизнь. Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы. Единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "За что!?" Оглядываясь назад, понимаю, что, возможно, так и было необходимо! Это тот случай, когда поговорка – "То, что нас не убивает, делает нас сильнее" – обретает абсолютно новое значение", – написал в Instagram Беленюк, который, успев восстановиться после травмы, занял первое место на Играх в Токио

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Читайте также: Путин – убийца! Олимпийский чемпион жестко высказался о главе России

Ранее Беленюк показал пистолет, который получил за золото Токио.

Андрей Таран наградил пистолетом и званием Жана Беленюка / коллаж "Сегодня"

Реклама