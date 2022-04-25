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Писали на русском языке о войне: главный шахматный сайт мира забанили в РФ

Андрей Трофимов
25 апреля, 10:26
Русскоязычным отделом сайта Chess.com руководит российская шахматистка, чемпионка мира Александра Костенюк

Сайт поплатился за поддержку Украины в войне с Россией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Один из самых популярных интернет-ресурсов для шахматистов забанен в России. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных Chess.com. Там сайт "Сегодня" играл в шахматы с Бет Хармон.

Причина – на сайте были русскоязычные статьи о войне в Украине.

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Платформа Chess.com объединяет соцсеть для шахматистов и клиентов для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звезды шахмат.

Русскоязычным отделом издания руководит российская шахматистка, гроссмейстер, двенадцатая чемпионка мира Александра Костенюк. Она активно выступает против войны в Украине.

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"Любые дискуссии по темам ограничения россиян на мировых площадках буду готова вести только после того, как будут закончены военные действия правительства РФ на территории Украины.

Правительство моей страны забирает у своих же граждан самые важные конституционные права: право на свободу, личную неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни, право на свободу слова и информации, и другие права, печатая ограничивающие своих же граждан законы с ужасающей скоростью, а вы говорите об ограничениях россиян за границей", – заявление Костенюк.