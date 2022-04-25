Писали російською мовою про війну: головний шаховий сайт світу забанили в РФ

Сайт поплатився за підтримку України у війні з Росією / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Один із найпопулярніших інтернет-ресурсів для шахістів забанений у Росії. На вимогу Генпрокуратури Роскомнагляд додав до Реєстру заборонених Chess.com. Там сайт "Сегодня" грав у шахи з Бет Хармон.

Причина – на сайті були російськомовні статті про війну в Україні.

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Платформа Chess.com поєднує в собі соцмережу для шахістів та клієнт для гри проти суперників з усього світу. Сайтом користуються як новачки та любителі, у тому числі для навчання основ гри, так і майже всі світові зірки шахів.

Російськомовним відділом видання керує російська шахістка, гросмейстер, дванадцята чемпіонка світу Олександра Костенюк. Вона активно виступає проти війни в Україні.

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