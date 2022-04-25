Писали російською мовою про війну: головний шаховий сайт світу забанили в РФ

Сайт поплатився за підтримку України у війні з Росією / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Один із найпопулярніших інтернет-ресурсів для шахістів забанений у Росії. На вимогу Генпрокуратури Роскомнагляд додав до Реєстру заборонених Chess.com. Там сайт "Сегодня" грав у шахи з Бет Хармон.
Причина – на сайті були російськомовні статті про війну в Україні.
Платформа Chess.com поєднує в собі соцмережу для шахістів та клієнт для гри проти суперників з усього світу. Сайтом користуються як новачки та любителі, у тому числі для навчання основ гри, так і майже всі світові зірки шахів.
Російськомовним відділом видання керує російська шахістка, гросмейстер, дванадцята чемпіонка світу Олександра Костенюк. Вона активно виступає проти війни в Україні.
"Будь-які дискусії з тем обмеження росіян на світових майданчиках готова вести тільки після того, як будуть закінчені військові дії уряду РФ на території України.
Уряд моєї країни забирає у своїх же громадян найважливіші конституційні права: право на свободу, особисту недоторканність і недоторканність приватного життя, право на свободу слова та інформації, та інші права, друкуючи закони, що обмежують своїх же громадян, з жахливою швидкістю, а ви говорите про обмеження росіян за межами Росії", – заявила Костенюк.