Пидгрушная: Биатлонная база застроена вдоль и поперек. Землю раздали судьям и прокурорам

По словам знаменитой украинской биатлонистки, база в Подгородном Тернопольской области продолжит существовать разве что на птичьих правах

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушная, после замужества сменившая фамилию на Билосюк, рассказала о неутешительной судьбе биатлонной базы в Подгородном Тернопольской области.

"Возможно, база будет еще как-то существовать на птичьих правах, но она там уже застроена вдоль и поперек домами. Официально они числятся якобы как дома под садоводство, потому как жилые дома не могут быть построены в радиусе 1,5 км от стрельбища. Там же нет даже ста метров"

Фото – golos.te.ua, te.20minut.ua

"Будет как в Буковеле: дети тренируются и стреляют, а люди снимают видео, мол, эти придурки по нам стреляют"

"Хотелось бы сохранить то, что есть, оставить это для детских тренировок. Но если там асфальт побит, тракторы заезжают, то просто уже руки опускаются"

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

"Мы вовремя не отследили момент, как один из губернаторов эту землю поделил и раздал прокурорам и судьям. Они так эту схему провернули с перепродажей и кадастровыми номерами, что доказать это все нереально", – сказала Пидгрушная каналу Сила спорта

Читайте также: "В 9-м классе я впервые позволила себе это сделать": как взрослела украинская биатлонистка