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За сборную Украины больше не будет вступать Пидгрушная

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 июня, 12:31
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Титулованная украинская биатлонистка во второй раз вышла замуж и в этот раз сменила фамилию. Сейчас она работает над тем, чтобы Билосюк была быстрее по Пидгрушной
Елена Пидгрушная сменила фамилию
Елена Пидгрушная сменила фамилию / Фото: AFP

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что больше не будет выступать за национальную команду под своей фамилией. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 вышла замуж и сменила фамилию – в следующем сезоне она будет соревноваться под именем Елена Билосюк.

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"Чтобы достигать успеха нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пора кардинальных перемен!

Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее по Пидгрушной", – написала Елена в Instagram.

Интересно, что после первого брака с экс-мэром Ивано-Франковска Алексеем Кайдой Пидгрушная не меняла фамилию. Они прожили в браке три года и развелись в 2016-м.

Ранее мы писали, что в Карпатах просматривают молодую россиянку для сборной Украины. 21-летняя спортсменка из Тюмени Дарья Сидорова проходит тренировочный сбор в Сянках вместе с главной командой под руководством Уроша Велепеца.

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