Петраков затягивает гайки. Главный тренер сборной Украины готов отказаться от динамовцев

Александр Петраков не согласен с позицией Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандал, который сейчас абсолютно не нужен в украинском футболе, разгорелся из-за решения Суркиса и Луческу придержать своих футболистов до 23 мая. Именно в этот период динамовцы должны сыграть товарищеские встречи. Но это противоречит планам тренерского штаба главной команды страны.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на решение Динамо не отпускать своих игроков на сбор национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022 и Лиги наций.



- Александр Васильевич, в УАФ поступило письмо от киевского Динамо, в котором клуб, аргументируя свое решение графиком благотворительных матчей, сообщил, что не сможет направить 11 вызванных в лагерь национальной команды игроков 29 апреля, заверяя, что динамовцы могут прибыть на сбор сине-желтых 23 мая. Как вы восприняли это сообщение?

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- Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится Динамо и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты?

В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил все наши клубы, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы Динамо к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

- Связывались ли с вами представители Динамо, чтобы найти компромиссный выход?

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- Мне никто не звонил по телефону и ничего не предлагал. Какие-либо коррективы можно было бы внести, я могу понять клубные планы. Вот, например, ко мне обратился Дарио Срна из донецкого Шахтера, попросив дать возможность сборникам сыграть в товарищеском матче дончан с Хайдуком 1 мая, сразу после чего футболисты переедут в лагерь национальной команды. Один-два дня решающую роль не играют – и я пошел навстречу.

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

- На два дня позже. Я отменил ранее запланированный на 2 мая спарринг. Тренерский штаб сборной, ее персонал и первые игроки прибудут на базу национальной ассоциации Словении вечером 1-го числа, а уже 2-го присоединятся горняки, и мы приступим к тренировочному процессу.



- Как сейчас выглядит график матчей сборной, который по вашей просьбе формирует УЕФА?

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- Ранее мы предоставили УЕФА критерии поиска спарринг-партнеров, с которыми мы хотели бы встретиться в контексте подготовки к нашим матчам. На данный момент менеджеры сборной совместно со специалистами соответствующего департамента УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров, поэтому мы рассчитываем узнать имена оппонентов в контрольных играх уже в скором времени. Мы очень благодарны УЕФА за эту помощь.

Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-е и 14-е числа, после чего будут два выходных. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга – 22-го и 26-го. В заключительном контрольном поединке перед игрой с Шотландией рассчитываю, что сыграют все кандидаты, кроме Александра Зинченко, которому искренне желаю принять участие в финале Лиги чемпионов 28 мая. Уже после этого Саша присоединится к нам.

- Если Динамо будет стоять на своем и не отпустит игроков в лагерь сборной 2 мая, какими будут ваши действия? Президент киевлян Игорь Суркис процитировал наставника своего клуба Мирчу Луческу, мол, у него большой тренерский опыт и утверждает, что игровой потенциал исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы…

- Здесь даже нечего комментировать. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Извините, но это ерунда! Пока я главный тренер национальной команды, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого.

И еще одно: при всем уважении к спарринг-партнерам киевлян и к тому, что они поддерживают идею сбора средств на помощь украинской армии и украинскому народу, они не относятся к топ-клубам Европы, поэтому не следует извращать понятия! Очевидно, что динамовцы могут провести эти игры и без сборников, к тому же, как мы уже видели, они успешно использовали фактор выступления своих арендованных футболистов в обеих командах товарищеского матча, как это было с Беньямином Вербичем. Это показательные поединки, и турнирный фактор у них не является первоочередным.

- Какой основной месседж вы хотели бы сейчас послать динамовцам?

- Прежде всего хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба – это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды – 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм.

Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе – так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет – как ни обидно, придется Динамо вернуться в Украину, а мне – заменить динамовцев игроками из других клубов.

- Вы уже ведете поиск альтернативных кандидатов в сборную?

- Ситуация заставляет. В общем, я постоянно нахожусь на связи с главными тренерами украинских клубов, от которых чувствую только поддержку и помощь. Хочу особо поблагодарить наставника Руха Леонида Кучука, а также клубных функционеров – президента львовского клуба Григория Козловского, исполнительного директора СК Днепр-1 Андрея Русола, директора по футболу ФК Шахтер Дарио Срну: они помогают мне с поиском игроков в возникшей ситуации.

Если необходимость доукомплектовать команду будет, я планирую это сделать и с помощью игроков молодежной сборной Украины, и за счет более опытных исполнителей из украинского чемпионата и из-за рубежа. Как вы знаете, многие футболисты находятся на карандаше у тренерского штаба, и сейчас они могут получить шанс стать будущим национальной команды. При этом, правда, будет один дополнительный нюанс: мы заблаговременно сделали британские визы для большой группы игроков, чтобы спокойно осуществлять селекцию во время подготовки. Теперь же новым кандидатам в сборную предстоит еще открывать визу. Но мы сделаем это по необходимости.



- Итак, говоря о вынужденном доукомплектовании сборной, можно ожидать дополнительного списка вызванных игроков?

- Да, я уже фактически составил его. Жду четкой позиции Динамо, чтобы понимать, обнародовать новый список игроков сборной Украины или нет.



- Как чувствуете себя в ситуации, когда у вас появилась возможность вернуться в тренировочный и игровой процесс, но параллельно с этим снова возникли околофутбольные нюансы?

- Конечно, во время войны и так хватает негативных эмоций, поэтому этого оптимизма не добавляет. Я – главный тренер, мое дело – тренировать, а не заниматься околофутбольными вопросами. Но, несмотря ни на что, я никогда не опускаю рук, такое у меня жизненное кредо", – сказал Петраков в интервью официальному сайту УАФ.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее в СМИ появился резервный список футболистов, которые заменят динамовцев в случае отказа приехать вовремя в расположение сборной.